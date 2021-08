"열정적인 골퍼들의 선택."

타이틀리스트 어패럴이 2021년 F/W시즌 신모델을 선보였다. 투어핏(TOUR-FIT) 라인은 투어핏S와 투어핏 등 두 가지로 세분화시켰다. 투어핏S는 고급스러운 디자인과 엄선된 소재, 디테일한 기능 설계가 핵심이다. ‘영&스타일리시 스포츠’라는 메인 테마를 위해 압도적인 블랙 컬러로 구성했다는 게 흥미롭다. 벨벳 광택 고주파 와펜과 레드 투어 와펜이 돋보인다.

루즈하고 편안한 실루엣으로 여유 있는 스타일이다. 발수와 방풍, 방수, 보온, 활동성 등 다양한 기능성을 앞세워 어떤 날씨와 환경에서도 편안하게 스윙할 수 있다. 플레이(PLAY) 라인은 ‘힙&영’과 ‘스포츠X스포츠’ 두 가지다. 일상과 필드 경계선 없이 활용할 수 있는 전천후다. 전국 브랜드 스토어에서 100만원 이상 구매 고객에게 의류 파우치를 선물한다.