밀양시, 체류형 관광객 유치 위한 TF팀 현장회의 개최

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 밀양시는 '청정영남알프스 관광매력도시 밀양'을 실현하는 방안을 모색하기 위한 체류형 관광객유치 TF팀 현장 회의를 진행했다고 31일 밝혔다.

TF팀은 관광진흥과를 중심으로 공보전산담당관, 문화예술과, 체육진흥과, 미래전략과, 교통행정과, 농정과 등 7개과 11개 담당으로 구성돼, 관광객이 찾아오고 머물고 소비하는 지역 성장 동력을 창출하기 위한 부서별 핵심사업을 교류하고 있다.

이날 회의는 김성건 행정국장의 주재로 진행됐으며, 해당 부서장과 담당 주사, 실무자 등 20여명이 참석해 밀양아리나, 미리미동국, 교동 손 씨 고택 등 입체적 현장점검이 필요한 곳을 중점적으로 방문했다.

또한 소속팀 간 사업의 시너지를 높이기 위한 각종 연계 방안 등 다양한 창의적인 의견을 제시했다.

김 국장은 "현장을 직접 둘러보니 더 좋은 아이디어가 많이 나오는 것 같다"라며 "TF팀 회의를 정기적으로 개최해 체류형 관광객 유치를 위한 내실 있는 방안 마련에 최선을 다하겠다"고 말했다.

