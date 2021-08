[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 패럴림픽 양궁 금메달 꿈나무를 육성할 장애인 전용 양궁훈련장이 전주시에 조성된다.

전주시는 올 연말까지 총 4억원을 투입해 황방산 근린공원 내 팔복배수지 상부를 활용해 장애인 선수들을 위한 전용 양궁훈련장을 조성할 계획이라고 31일 밝혔다.

전주시는 현재 장애인 양궁훈련장 건립을 위한 실시설계를 완료한 상태로, 이후 행정절차를 거쳐 실내양궁장 1동과 창고 1동(188㎡)을 신축할 계획이다.

전주시는 장애인 전용 양궁훈련장이 조성되면 선수들의 경기력 향상은 물론, 우수 양궁선수도 발굴·육성할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

