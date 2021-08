임종삼 LX 광주전남지역본부 지적사업처장…국가 유공 국무총리 표창 수상

접근 어려워 지적공부 등록 방법 찾지 못했던 고흥·완도 등 섬 신기술(드론) 활용 등록 실험사업 성공

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 임종삼 한국국토정보공사(LX) 광주전남지역본부 지적사업처장이 지난 26일 2021년 국가공간정보발전 유공자 국무총리 표장을 받았다고 31일 밝혔다.

임 처장은 국토의 효율적인 이용·관리를 도모하기 위해 무인 섬 중에서도 그동안 접근이 어려워 지적공부에 등록할 방법을 찾지 못했던, 고흥과 완도 등 섬들을 신기술(드론)을 활용 등록하는 실험사업에 성공했다.

이어 관내 지적·공간정보 관련 학교 인재양성 지원을 통한 취업설명회, 측량장비기증, 사내소프트웨어 기증 및 교육 등을 실시해 산학 상호 협력체계를 마련하기도 했다.

임종삼 처장은 “평소에 직원 간 유대관계를 최우선으로 형님(아빠) 리더십을 발휘, 직장 내 화합단결과 더불어 좋은 분위기를 조성하는 데 최선을 다해 왔다”고 말했다.

이어 임 처장은 “스마트 국토 시대를 맞아 무한한 가능성을 발굴, 최첨단 장비와 측량기술, 효율적인 인력관리 등으로 디지털 지적정보 구축에 일조했다”고 전했다.

그는 또 “공간정보 등 지적 재조사사업 책임수행기관 시범운영으로 민간과 상생할 수 있는 합리적인 방향을 제시하는 등 공간정보 발전에도 크게 기여했다”는 평가다.

임 처장은 “매년 시·도 상생협력 회의를 통해 지적행정절차를 간소화했으며, 150여 명 신규지적업무 종사자 워크숍을 LX·시·도와 함께 지적측량, 지적행정업무 등을 공유하고 소통의 시간도 마련했다”고 설명했다.

임 처장은 특히 “2019년 34개 공공기관과 지적소관청을 방문해 관계기관 유대·협력을 강화로 선도적인 지적재조사사업을 27개 지자체 중 25개 지자체 업무를 수행함으로써 공간정보와 다양한 행정정보를 융·복합해 국토를 효율적으로 관리하는 다양한 부가가치를 창출했다”고 덧붙였다.

그는 마지막으로 “앞으로 사회 소외계층에 관심과 참여를 통해 사회 양극화 해소에도 앞장섰겠다”며 “정기적으로 헌혈과 더불어 수시로 노인정과 복지시설을 방문하는 등 노력 봉사활동에도 참여함으로써 직원 상호 간 화합과 협력을 바탕으로 화기애애한 직장 분위기 조성에 앞장서겠다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr