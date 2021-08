[아시아경제 오현길 기자] 비씨카드는 '페이북 머니'를 무료로 제공하는 포인트 충전소 '머니THE(더)쌓기'를 출시했다고 31일 밝혔다.

페이북 회원이면 누구나 이용할 수 있는 서비스로, 페이북 내 머니더쌓기를 선택 후 상품 구매 또는 동영상 보기 등 미션을 완료한 참여자에게 실시간 페이북 머니가 제공된다.

페이북 머니는 편의점, 온라인 쇼핑몰 등 다양한 가맹점에서 카드 결제 시 함께 사용할 수 있다. 카드결제대금 선납부와 송금 시에도 사용할 수 있다.

성기윤 비씨카드 페이북본부장은 "앱 내에서 간단하고 재미있게 참여할 수 있는 여러 서비스를 기획 중"이라면서 "더 많은 회원이 페이북 혜택을 경험할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

