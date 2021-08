청소하던 장화로 핏물 뺀 족발집 논란…"악의적으로 연출된 영상"

[아시아경제 허미담 기자] 경기도의 한 족발집에서 밖에 나가거나 청소할 때 신었던 장화를 그대로 신은 채 족발을 밟는 영상이 공개돼 위생 논란에 휩싸였다. 논란이 커지자 해당 프렌차이즈 본사 측은 "악의적으로 연출된 영상"이라고 해명했다.

30일 '가장 맛있는 족발' 측은 공식 홈페이지를 통해 본사와 해당 매장 점주의 사과문을 올렸다. 본사 측은 "관리·감독 부족으로 벌어진 일에 대해 본사는 심각성을 인지하고 반성하며, 공식적인 입장 및 사과문을 게시하게 됐다"며 "사전에 방지하지 못한 과오를 인정하며 다시 한번 진심을 다해 깊이 사과드린다"고 했다.

이어 "본사는 자체적으로 확인한 경위를 밝히고 사과하며 재발 방지를 약속하겠다"며 "금번 제보의 경우 당사가 파악한 바로는 해당 매장의 직원이 해당 점의 점주에게 급여 인상 요구가 받아들여지지 않자 점주가 허가하지 않은 상황에서 악의적으로 연출해 촬영 및 제보한 것으로 판단된다"고 설명했다.

논란이 된 매장 점주가 밝힌 사건 경위에 따르면 지난 1월15일부터 17일까지 중국 교포 직원 A씨는 해당 매장에서 족발의 핏물을 빼는 아르바이트를 했다. 그러나 A씨가 매뉴얼대로 일을 하지 않는 모습에 점주는 A씨를 3일 만에 해고했다. A씨가 장화를 신고 족발의 핏물을 빼는 모습은 또 다른 중국 교포 직원인 B씨가 촬영했다.

이후 지난 7월 사회적 거리두기 4단계 시행으로 매출이 급감하면서 점주는 B씨에게 근무시간 단축과 월급 조정 등을 권유했다. 이에 반감을 가진 B씨는 A씨의 모습이 담긴 동영상을 보여주면서 점주를 협박했고 노동부에도 신고했다는 것이 점주의 주장이다.

점주는 "저희 점포는 당시 A씨가 근무했을 때 2~3일을 제외하고는 어떤 경우도 사진과 같이 핏물을 빼 본 적이 없다. 그랬다면 B씨가 그 외에 다른 영상도 당연히 갖고 있고, 그것도 제보했을 것"이라며 "A씨가 의도적으로 장화를 신고 핏물을 빼면서 B씨가 고의적으로 촬영을 했고, 저에게 협박했던 것"이라고 설명했다.

앞서 이날 YTN은 경기도 오산의 한 족발 체인점에서 고무장화를 신은 남성 A씨가 양철 대야에 들어가 족발을 밟아 핏물을 빼는 영상을 공개했다. 특히 이 장화는 A씨가 가게 밖에서 담배를 피우거나 청소할 때 신었던 장화인 것으로 전해져 비판 여론이 일었다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr