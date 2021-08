엄마는 위대했다…'퓨마'에 끌려간 5살 아들, 맨손으로 싸워 구해

30㎏ 퓨마 아이 습격해

당국, 현장 풀숲서 발견해 사살

[아시아경제 나예은 기자] 미국의 한 여성이 맨손으로 야생 퓨마에게 달려들어 다섯 살 아들을 구해낸 사연이 알려져 화제가 되고 있다.

29일(현지 시각) 미국 경제방송 CNBC에 따르면 캘리포니아 어류 및 야생 동물부 대변인 패트릭 포이는 "26일 로스앤젤레스 서쪽 샌타모니카 산 아래 칼라바사스에 위치한 집에서 놀고 있던 5살짜리 아이가 30kg짜리 퓨마에 끌려갔다 살아 돌아왔다"고 밝혔다.

보도에 따르면 몸무게가 30㎏에 달하는 퓨마는 아이를 물고 약 40m 정도 끌고 갔다. 울부짖는 아이의 소리를 들은 엄마는 곧바로 달려나가 맨주먹으로 퓨마를 여러 차례 때렸고, 결국 퓨마는 아이를 놓고 풀숲으로 달아났다.

이후 신고를 받고 출동한 야생동물보호국 관계자들이 풀숲에 웅크리고 있는 퓨마를 사살했다. 관계당국은 퓨마의 사체에서 소년의 DNA가 검출됐다고 밝혔다.

구출된 아이는 머리와 몸통에 심각한 부상을 입었지만, 병원에서 안정을 취하고 있는 것으로 알려졌다.

한편 일반적으로 퓨마는 사람을 공격하지는 않는 것으로 알려졌지만, 전문가들은 "생후 1년이 안 된 어린 퓨마가 사냥하는 법을 스스로 깨치는 시기에 아동을 습격한 것"으로 보고 있다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr