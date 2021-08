신한銀, 'ESG 경영위원회' 신설…정책 및 사업 최종 결의

진옥동 행장 "스스로 찾아서 실천하며 내재화하자"

[아시아경제 이광호 기자]신한은행은 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 실행력 강화를 위해 의사결정체계를 확립하고자 'ESG 경영위원회'를 신설하고, 30일 제 1차 ESG 경영위원회를 개최했다고 밝혔다.

ESG 경영위원회는 경영진으로 구성된 최고경영자(CEO) 주관 ESG 협의체로 은행의 ESG 전략과 추진 계획을 수립하고 사업그룹별 협업을 논의하며 ESG 정책과 사업에 대해 최종 결의하는 역할을 수행한다.

화상회의로 진행된 제 1차 ESG 경영위원회에서는 하반기 ESG 경영 전략을 논의하고 구체적인 ESG 관련 사업의 실행 계획을 수립했다. 특히 ESG 경영을 위해 추구해야 할 지향점과 목표 수준을 설정하고자 국내외 다양한 ESG 평가지표를 참고해 자체적으로 ESG 경영을 진단했다.

앞으로 신한은행은 ESG 경영위원회를 중심으로 신한금융그룹의 ESG 주요 활동인 ▲환경(E) 관점의 탄소중립금융 '제로 카본 드라이브' ▲사회(S) 관점의 스타트업 육성과 금융 소외 계층에 대한 지원 ▲거버넌스(G) 관점의 사회적 가치측정 모델(SVMF)에 발맞춰 ESG 경영을 적극 실천할 계획이다.

진옥동 신한은행장은 "내 스스로 주변을 정리하는 것이 ESG의 첫걸음"이라며 "ESG는 실천이 무엇보다 중요하다. 각 사업그룹별 ESG 방안을 스스로 찾아서 실천하며 내재화하자"고 강조했다.

