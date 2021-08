[아시아경제 부애리 기자] 카카오게임즈가 신작 모바일 게임 '프렌즈샷:누구나골프'를 30일 출시했다.

프렌즈게임즈가 개발한 '프렌즈샷:누구나골프'는 카카오프렌즈 지식재산권(IP)을 활용한 캐주얼 게임이다.

모바일 환경에서 구현된 골프 라운드를 간단한 조작 방식으로 즐길 수 있다. 출시에 앞서 사전 예약에 나흘 만에 참여자 100만명이 몰렸고, 전체 예약자 수는 180명을 돌파했다.

'프렌즈샷: 누구나골프'는 카카오톡 내 게임, 구글플레이와 애플 앱스토어 등을 통해 무료로 다운로드해 즐길 수 있다. 정식 출시에 대한 정보는 공식 커뮤니티에서 확인할 수 있다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr