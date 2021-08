중기중앙회, 지역중기회장단협의회장에 임경준씨 선임

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 중소기업중앙회 제9대 지역중소기업회장단협의회장에 임경준 광주전남중소기업회장이 선임됐다.

중기중앙회는 협의회장 선정위원회를 열고 각 지역중소기업회장의 추천과 심사과정을 거쳐 임 회장을 추대했다고 30일 밝혔다.

임 협의회장은 제10대 광주전남아스콘공업협동조합 이사장, 제7대, 제9대(2021년~2023년) 광주전남중소기업회장 등을 역임했다.

그는 지역 협동조합 활성화 계획을 수립하는 등 '경제 일꾼'으로 많은 활약을 보여왔으며, 특히 지난해 코로나 극복과 수해피해 지원을 위해 중소기업사랑나눔 재단에 3300만 원을 기부하는 등 5년간 총 1억1402만 원을 쾌척했다.

장학사업에도 매진, 조합원사 자녀를 대상으로 작년 10명에게 각 2000만원씩 장학금을 수여하며 사회 공헌활동에 팔을 걷어붙였다.

김기문 중기중앙회장은 "임 협의회장을 중심으로 각 지역중소기업회장들이 새로운 리더십을 발휘해 협동조합을 통해 위기를 극복할 수 있도록 지혜를 모아줄 것으로 기대한다"고 말했다.

