SK "SKC실트론 등 합병 검토 안해"

SK는 30일 보도된 '시총 140조 목표 SK(주), SKC·실트론 등 합병 가능성도 부각'이라는 기사에 대해 "SK는 해당 합병에 대해 검토하고 있지 않다"고 공시했다.

