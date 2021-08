'성범죄 전과자 연쇄 살인'…경찰, "금전 관계" 진술 사실관계 확인 중

성범죄는 동기 아닌 것으로 파악

강씨와 피해자 알고 지낸 사이

[아시아경제 이정윤 기자] 위치추적 전자장치(전자발찌)를 끊고 도주한 뒤 여성 2명을 살해한 강모씨(56) 사건을 수사하고 있는 경찰이 금전 문제 때문에 범행을 저질렀다는 진술을 확보하고 사실관계를 파악하고 있다.

서울경찰청 관계자는 29일 서울 종로구 내자동 서울청에서 열린 기자간담회에서 "범행 동기가 중요한데 진술한 내용이 사실인지 확인하는 과정"이라며 "성범죄는 범행 동기가 아닌 것으로 파악하고 있으며 금전적 관계라는 진술에 대해 사실관계 확인 중"이라고 밝혔다.

강씨와 피해자와의 관계에 대해선 "(피해자) 2명 다 (강씨와) 알고 지내는 사이는 맞지만 관계가 어떤지는 말하기 적절하지 않다"며 "피해자 간 접점은 아직까지는 없다"고 했다. 이어 "현재까지는 공범은 없는 것으로 파악하고 있다"고 덧붙였다.

앞서 27일 강씨는 송파구 신천동의 한 거리에서 전자발찌를 끊고 도주했다. 그는 전자발찌를 지하철 8호선 몽촌토성역 인근에 버린 뒤 렌터카를 몰고 서울역까지 이동해 차량을 버려둔 채 잠적했다. 이후 강씨는 전날 오전 8시께 송파서에 자수했는데 이후 경찰 조사에서 "여성 2명을 살해했다"고 자백했다.

강씨는 도주 전 1명, 도주 과정에서 1명을 살해했다고 진술하고 범행 사실이 곧 발각돼 경찰에 잡힐 것이라는 생각에 자수한 것으로 알려졌다. 경찰은 강씨가 지난 26일 오후 9시 30분에서 10시 사이 첫 피해자를, 전자발찌를 끊고 달아난 이후인 전날 오전 3시께 2번째 피해자를 살해했다는 진술을 확보하고 사실관계를 파악하고 있다. 피해자는 각각 40대와 50대 여성으로 전해졌다.

경찰은 강씨가 렌터카를 버린 뒤 지하철을 타고 김포공항에서 하차한 것으로 확인했다. 아울러 폐쇄회로(CC)TV 분석을 통해 버스에 있던 강씨의 휴대전화도 확보해 디지털포렌식 작업을 진행하고 있다.

경찰은 강씨가 전자발찌를 끊고 도주한 이후 자택을 수색하지 않았다는 비판에 대해 해명했다. 최관호 서울청장은 "현장 경찰관들이 (전자발찌를 끊고 달아난) 당일 3번, 다음날 2번 총 5번 (강씨의 자택에) 갔는데, 주거지 안에 들어가지 못한 것은 법적·제도적 한계가 있을 수 있다"고 했다. 이어 "경찰관 직무 집행에 한계가 굉장히 협소하다"며 "경찰청과 협의해 법적 제도를 마련해야 한다는 생각을 갖고 있다"고 말했다.

또 경찰 관계자는 법무부에서 강씨의 전과나 성범죄 이력을 전달 받은 시점에 대해선 "죄명에 대한 내용만 왔고 전자발찌를 훼손했다고 검거할 수 있게 27일 오후 8시 26분께 협조요청이 왔던 것"이라며 "자수한 이후 범죄 경력 조회를 최초로 한 것으로 확인했다"고 했다.

최 청장은 "통상 전자발찌가 훼손되거나 이탈하거나 하는 상황이 발생하면 법무부에서 검거 협조 요청이 들어오고 당사자 추적에 주력하는 것이 일반적"이라며 "(이번 사건처럼) 2차 가해가 (전자발찌 훼손) 전에 있었는지 후에 있었는지 종합적으로 예상하면서 하는 것이 아니라 통상 그렇게 (추적)하다 보니 적극적으로 하지 못한 부분이 아쉽다"고 덧붙였다.

