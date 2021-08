HMM 육상노조, 쟁의행위 찬반투표 실시…이번주 파업 갈림길

31일 오전 8시까지 진행

가결 시 공동 투쟁 돌입

[아시아경제 이동우 기자] HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 40,950 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 924,758 전일가 40,950 2021.08.30 10:30 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고HMM, 이번주 파업 갈림길…극적 합의 이룰까돌아온 외국인, 양손엔 '카카오'와 '삼성SDI close 육상노조가 30일부터 이틀간 파업 찬반투표를 실시한다. 투표가 가결될 경우 해원연합노조(해상노조)와 함께 공동투쟁에 돌입할 방침이다.

해운업계에 따르면 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 40,950 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 924,758 전일가 40,950 2021.08.30 10:30 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고HMM, 이번주 파업 갈림길…극적 합의 이룰까돌아온 외국인, 양손엔 '카카오'와 '삼성SDI close 사무직원들로 구성된 육상노조는 이날 오전 8시부터 31일 오전 8시까지 24시간 조합원들을 대상으로 쟁의행위에 대한 찬반투표를 진행한다.

찬반투표가 가결 될 경우 육·해상 노조는 즉시 공동기자회견을 열고 향후 파업 여부 및 쟁의행위에 대한 공동 투쟁 방안을 발표할 예정이다.

앞서 해원노조는 지난주 쟁의행위 찬반투표를 투표자 대비 92.1%의 찬성률로 가결한 만큼 육상노조 또한 파업 투표에서 찬성표가 우세할 것이라는 전망이 나온다.

업계는 두 노조가 공동 투쟁 가능성을 협상 카드로 내세워 다음달 1일 노사 협의를 진행할 것으로 보고 있다. 앞서 24일 배재훈 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 40,950 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 924,758 전일가 40,950 2021.08.30 10:30 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고HMM, 이번주 파업 갈림길…극적 합의 이룰까돌아온 외국인, 양손엔 '카카오'와 '삼성SDI close 사장과 김진만 육상노조위원장, 전정근 해원노조위원장 등 노사 대표는 서울 종로구 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 40,950 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 924,758 전일가 40,950 2021.08.30 10:30 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고HMM, 이번주 파업 갈림길…극적 합의 이룰까돌아온 외국인, 양손엔 '카카오'와 '삼성SDI close 본사에서 막판 협상을 진행했지만 서로의 입장차만 확인하고 종료한 바 있다.

사측은 최종안으로 임금 인상률 8%, 500%의 격려 및 장려금 등을 제시했고 노조 측은 임금정상화를 요구하며 임금 인상률 25%, 성과급 1200%를 주장하고 있다.

사측은 당초 제시한 임금안을 고수하고 있는 가운데 두 노조는 8년간 임금이 동결되는 등 그동안 열악한 처우에 대한 현실적인 개선을 주장해 재협상에서도 난항이 예상된다.

다만 막판 노사 협상 타결 가능성도 제기된다. 양측의 갈등이 길어지자 해양수산부 등 정부가 물류대란을 피하기 위해 협상을 물밑에서 지원할 수 있다는 설명이다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr