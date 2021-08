마크롱 "탈레반과 대피작전 협의했지만, 정식 정권 인정하진 않아"

[아시아경제 이현우 기자] 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 아프가니스탄 민간인 대피 문제와 관련, 미국과 프랑스 등 동맹국들이 탈레반에 협조를 요청하며 협의하고 있지만 결코 탈레반을 아프간의 공식 정권으로 인정한 것은 아니라고 강조했다.

29일(현지시간) 이라크를 방문 중인 마크롱 대통령은 이날 프랑스 TF1 방송과의 인터뷰에서 "우리는 아프간에서 대피 작전을 수행해야만 하고, 그 작전을 통제하는 이들은 바로 탈레반"이라며 "실용적 관점에서 우리는 탈레반과 논의를 해야만 하지만 이것이 탈레반을 공식 정권으로 인정하는걸 의미하진 않는다"고 강조했다.

마크롱 대통령은 "우리는 탈레반과 협의 조건을 설정했다. 탈레반은 망명 자격이 되는 사람들이 떠날 수 있게 허용함으로써 인도주의적법률을 존중해야하고 모든 테러 행위에 대해 분명히 반대해야하며, 인권과 여성의 존엄성을 존중해야한다는 3가지 조건을 제시했다"고 설명했다.

앞서 이날 미국과 유럽연합(EU), 북대서양조약기구(NATO) 가맹국 등 국제사회 100여개 국가들은 공동성명을 발표하고 미군과 동맹군 철군시한인 8월31일 이후에도 아프간에 남은 자국민과 미군 및 동맹군에 협조하던 현지인 등의 대피작전을 이어가고 관련 서류를 발급할 것이며 이를 탈레반과 협의했다고 발표했다.

마크롱 대통령은 "아직 프랑스가 대피를 시켜야 하는 인원이 아프간에 수백 혹은 수천명이 더 남아있을 수 있다"며 "탈레반과 논의하고 있지만 추가로 더 많은 이들을 대피시킬 수 있을지 장담할 수 없는 상황"이라며 아프간 난민 수용 문제에 관해서는 신중한 입장을 보였다.

프랑스 국내에서는 우파 진영을 필두로 안보 위험을 들어 난민 수용에 우려를 나타내고 있고 난민 수용문제에 대한 반대여론도 매우 큰 것으로 알려졌다. 마크롱 대통령도 "확실한 것은 아프간 난민 중 유럽으로 오고자 하는 사람들이 많아지면 이것이 우리의 수용 능력에 부담을 주게 될 것이라는 점"이라고 말했다.

