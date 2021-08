檢, 대웅제약 기술유출 의혹 수사…본사·공장 등 압수수색

[아시아경제 김유리 기자] 대웅제약이 '보톡스' 주사약의 원료가 되는 보톨리눔 균주 관련 기술을 경쟁 기업에서 빼돌렸다는 의혹과 관련해 검찰이 본격적인 수사에 들어갔다.

29일 법조계에 따르면 서울중앙지검 형사12부(이덕진 부장검사)는 지난 26일 서울 강남구 삼성동 대웅제약 본사와 경기 용인시 연구소, 화성시 공장 등을 압수수색했다.

제약사 메디톡스는 대웅제약이 자사가 개발한 보톨리눔 균주 기술을 빼돌린 후 연구소에서 자체 개발한 것처럼 발표했다고 주장하며 2017년 고소했다.

검찰은 2004년부터 2009년까지 메디톡스 연구원이었던 A씨가 퇴사 후 대웅제약과 자문계약을 맺고 유사한 제품을 출시했는지 여부 등을 들여다보는 것으로 알려졌다. 메디톡스는 2006년 보톡스 제품인 '메디톡신'을, 대웅제약은 2014년 '나보타'를 출시했다.

두 회사 간 분쟁은 미국으로까지 번졌다. 미국 국제무역위원회(ITC)는 지난해 12월 대웅제약이 메디톡스의 보툴리눔 균주 제조공정 영업 비밀을 침해했다고 보고 21개월 수입 금지 명령을 내리기도 했다. 두 회사 모두 이 결정에 이의를 제기하며 항소했으나 올 2월 합의하면서 ITC에서의 분쟁은 해결된 상태다.

대웅제약은 경쟁사의 제품 판매를 방해할 목적으로 특허권 침해 소송을 남용했다는 의혹으로도 검찰 수사를 받고 있다. 공정거래위원회가 지난 3월 고발한 이 사건은 서울중앙지검 공정거래조사부가 수사하고 있다.

