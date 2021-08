광주대, 어린이급식소 대상 뮤지컬 온라인 교육 진행

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주대학교(총장 김혁종)는 위탁 운영하는 광주 남구 어린이급식관리지원센터에서 최근 지역 어린이급식소를 대상으로 ‘어린이 온라인 교육(뮤지컬)’ 사업을 실시했다고 29일 밝혔다.

이번 사업은 어린이집과 유치원, 지역아동센터 어린이의 영양·위생·안전 교육과 여름철 식중독 예방 사고를 방지하기 위해 마련됐다.

교육 주제는 ‘렛츠고! 영양 생활 특공대의 식중독 바이러스 소탕 작전’이며 식중독 예방과 깨끗한 손 씻기, 골고루 먹기 등을 어린이의 눈높이에 맞춘 내용으로 구성돼 큰 호응을 얻었다.

서동주 광주대 어린이급식관리지원센터장은 “어린이들의 눈높이에 맞춘 재미있는 공연을 통해 건강한 식습관을 형성하고, 최근 빈번히 발생하고 있는 여름철 식중독을 예방하는 기회가 됐다”고 말했다.

