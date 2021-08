성북구청으로부터 시설 폐쇄 결정을 받은 성북구 사랑제일교회 신자들이 야외예배 강행을 예고한 29일 서울 종로구 동화면세점 앞에서 경찰병력이 펜스를 설치하고 출입을 통제하고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.