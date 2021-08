우리은행 "우리원뱅킹 앱에서 택배 보내세요"

택배 예약부터 결제까지 한번에



[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 택배 플랫폼서비스 전문업체 파슬미디어와 함께 ‘우리원뱅킹 마이택배’ 서비스를 출시했다고 29일 밝혔다.

‘마이택배’서비스는 ▲기사 방문택배와 편의점택배 예약·결제 서비스뿐 아니라 ▲개인별 휴대폰 번호를 기반으로 택배 운송 상태도 조회할 수 있는 원스톱 종합택배플랫폼이다.

‘택배예약서비스’는 우리원뱅킹에서 별도의 회원가입 없이 누구나 쉽게 이용할 수 있다. 기사 방문택배는 CJ대한통운, 한진택배 중에서 선택 가능하다. 방문 희망일에 배송 기사가 집, 사무실 등 지정한 장소에 직접 방문해 물품을 수거해간다.

편의점택배는 CU, GS25를 통해 이용 가능하며 예약 접수 후 가까운 편의점에 방문해 물품을 접수할 수 있다.

‘택배배송조회서비스’는 CJ대한통운, 한진택배, 롯데택배, 로젠택배로 배송되는 물품의 운송 상태를 운송장 번호 없이 최초 1회 휴대폰 번호 인증만으로 자동 조회할 수 있다.

우리은행은 서비스 출시를 맞아 10월 31일까지 ‘마이택배’를 통해 물품을 보내는 모든 이용 고객에게 이용 시마다 배송비 300원을 즉시 할인해 주는 이벤트도 진행한다.

우리은행 관계자는 “실손보험빠른청구 서비스, 우리아이계좌조회 서비스에 이은 우리원뱅킹의 생활밀착형 서비스로 차별화된 고객 경험을 제공하고 관련 서비스를 지속적으로 개발해 나갈 것”이라고 밝혔다.

