[아시아경제 임춘한 기자] 경찰이 수천만원의 뇌물을 받은 혐의로 부산경찰청 소속 간부에 대해 구속영장을 신청했다.

28일 경찰청 국가수사본부 중대범죄수사과는 최근 특정범죄 가중 처벌법상 뇌물수수 혐의로 부산경찰청 전 여성청소년과장 장모 총경에 대해 구속영장을 신청했다고 밝혔다.

장 총경은 7년 동안 사업가로부터 약 7000만원의 뇌물을 받은 혐의를 받는다. 앞서 경찰은 올해 6월 장 총경을 입건하고 사무실 등을 압수수색한 뒤 직위 해제했다.

장 총경은 뇌물이 아닌 빌린 돈이라고 주장하고 있는 것으로 전해졌다. 경찰은 장 총경이 돈을 받은 대가로 공무상 비밀을 누설했을 가능성도 조사 중인 것으로 알려졌다.

