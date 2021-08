현상 유지 천명한 파월 의장…"오히려 불확실성은 해소됐다"

파월, 잭슨홀에서 "올해 테이퍼링 가능성…그러나 금리인상은 시기상조"

전문가 "파월 의장이 현상 유지 천명…당분간 증시 랠리 이어질 것"

[아시아경제 김수환 기자] 미 연방준비제도(Fed)의 제롬 파월 의장이 사실상 올해 말부터 테이퍼링(자산매입 축소)에 들어갈 수도 있다는 가능성을 내비쳤다.

그러면서도 파월 의장은 테이퍼링의 구체적인 시점은 밝히지 않았다.

하지만, 파월 의장이 공식적으로 테이퍼링을 언급하면서 오히려 시장의 불확실성을 해소시켰다는 평가가 나온다.

파월 의장은 테이퍼링 계획을 사실상 공식화했지만 금리의 즉각적인 인상에는 신중한 태도를 보이며 Fed의 직접적인 개입은 당분간 없을 것이라는 점을 천명했다. 이에 불확실성이 해소되면서 동시에 금리 인상 리스크도 크지 않았다는 분석이다. 파월 의장의 '수수방관'적 태도가 오히려 시장의 불안감을 해소시킨 계기가 됐다는 의미다.

27일(현지시간) 진행된 잭슨 홀 미팅에서 파월 의장은 "올해 말부터 자산매입 정책 축소를 시작할 수도 있다"면서도 "고용률 목표 달성까지는 아직 멀었다. 자산 매입 축소가 곧바로 금리 인상을 의미하는 시그널이 되지는 않을 것"이라고 강조했다.

이날 파월 의장의 발언 이후 미 증시의 반응은 긍정적이었다. 미국 증시의 대표적 지수인 S&P500은 이날 최고가를 경신했으며 국채 금리는 내려갔다.

슈왑금융리서치센터의 캐시 존스는 "올해까지는 양적 완화 정책이 유지될 것으로 보인다"며 "이는 리스크 자산에 긍정적인 신호"라고 분석했다.

그동안 투자자들은 Fed의 테이퍼링 돌입이 시간 문제라는 시각을 보여왔다. 파월 의장도 이날 잭슨홀 미팅에서 "대다수의 Fed 이사들이 테이퍼링 돌입 시기로 올해가 적절하다는 데 동의했다"라고 말하며 시장의 예측을 재확인하기도 했다.

존스는 이같은 파월 의장의 발언을 두고 투자자들이 시장 포지션을 바꿀 이유가 없다고 강조했다.

그는 "앞으로도 당분간은 증시 랠리 현상이 지속될 것"이라며 "Fed가 이러한 시장 트렌드를 바꿀 만한 대대적인 정책 변화를 할 것이라는 신호가 아직은 없다"라고 말했다.

블랙록의 릭 리더 투자자문가는 "파월 의장의 발언은 더 분석해야 할 부분이 많다"면서 "결론적으로 시장이 우려하는 테이퍼링 리스크는 크지 않다고 생각한다"라고 전했다.

결국 파월 의장이 사실상 현상 유지를 천명하며 가중되는 인플레 지표와 금리 인상 가능성에도 불구하고 수수방관하는 태도를 보였다는 분석이 나온다.

게나디 골드버그 TD시큐리티 전략가는 "파월 의장은 결국 실질 데이터를 봐야 움직일 것"이라며 "향후 2개월 간의 물가 및 고용 지표가 Fed의 정책 변화를 결정하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

실제로 이날 미 국채 가격이 상승세를 보인것도 시장이 Fed의 금리 인상 가능성을 낮게 본 것이라는 분석이다.

뱅크오브아메리카는 이날 국채 가격 상승을 두고 "Fed의 금리 인상 조건이 충족되기 위해서는 아직 많은 난관이 남아있다는 점에 동의하는 투자자들이 많다는 것을 방증한다"라고 진단했다.

Fed는 그간 금리 인상을 위한 조건으로 3가지를 제시했다. Fed는 고용률이 코로나19 이전 수준으로 완전 회복하고 인플레이션이 2%를 달성하면서 평균 인플레이션 지표도 2%를 당분간 유지해야 금리 인상을 단행하겠다는 입장이다.

이날 파월 의장은 "고용률 회복 조건이 달성되지 않았으며 평균 물가상승률 2% 유지도 시간이 더 지나야 알 수 있을 것"이라고 언급한 것도 아직은 금리를 인상할 시기가 아니라는 점을 강조했다는 분석이다.

이처럼 파월 의장이 금리 인상에 신중한 입장을 유지하면서 여전히 리스크 자산에 대한 투자 매력도가 높다고 전문가들은 입을 모은다.

인프라스트럭쳐 캐피탈 매니지먼트의 제이 햇필드 최고경영자(CEO)는 "아직은 위험도가 높은 자산을 버릴 시기가 아니다"라며 "실제로 이들 자산을 포기해야 될 환경이 되기 전까지는 계속 투자해도 될 것"이라고 말했다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr