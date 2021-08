자기관리 중요시하는 MZ세대 ‘스포츠케이션’ 주목

스포츠와 휴가 합친 신조어, 운동 목적으로 떠나는 휴가

[아시아경제 김희윤 기자] 건강과 자기관리를 중요시하는 MZ세대를 중심으로 '스포츠케이션'이 인기를 끌고 있다. 스포츠케이션은 스포츠(sports)와 휴가(vacation)를 합친 말로 운동을 목적으로 떠나는 휴가를 뜻한다.

29일 업계에 따르면 코로나19 장기화로 야외에서 운동을 하며 체력을 키우고, 소규모 모임도 즐길 수 있는 일석이조 활동으로 스포츠케이션이 주목 받고 있다.

스포츠케이션 시 팔토시 착용은 필수다. 자외선 차단은 물론이며 예상치 못한 쓸림과 긁힘 등 다양한 외부 환경으로부터 연약한 피부를 보호할 수 있고 밴딩을 통해 집중적으로 근육을 잡아주는 효과가 있다.

‘K2 탁텔 쿨토시’는 단순히 햇빛을 가려주는 팔토시의 역할을 넘어, 자외선 차단 기능의 탁텔소재 원단으로 흡습 속건성이 탁월하여 착용시 쿨링효과를 주며 쾌적한 피부를 유지할 수 있도록 도움을 준다. 컬러는 화이트, 차콜, 블랙 세 종류로 구성됐다. 바이크, 등산, 골프, 조깅 등 어느 운동에도 부담없이 착용할 수 있는 아이템이다.

스포츠케이션 시 가장 대중적으로 즐길 수 있는 스포츠는 ‘바이크’다. 하지만 혹시 모를 사고를 대비해 안전모 착용은 필수다. 헬멧 착용을 통해 자외선으로부터 두피를 보호함은 물론 신체의 가장 중요한 부위인 머리를 지킬 수 있다.

‘지로 신텍스 아시안핏 자전거 헬멧’은 아시안핏으로 한국인 두상에 잘 맞고, 가벼운 무게를 자랑하는 헬멧이다. 가장 장점이 되는 부분은 공기 순환이 잘 되어 두피 쿨링을 유지할 수 있다는 점이다.

헬멧 전면부에는 공기 통풍 홀이 있어 두피 쿨링 및 공기 저항을 최소화한다. 상단 벤틸레이션 통풍구는 헬멧 속 공기가 순환될 수 있게 한다. 외피 인몰드 TM 공법으로 EPS 폼 라이너에 영구히 결합된 고정력의 폴리카보네이트로 성형돼 과다 부피 없이 내구성과 환기를 강화한다.

스포츠케이션에 선크림은 필수다. 야외 운동은 땀이 많이 나는 만큼 끈적임 없는 제품 선호도가 높다. '리얼라엘 데일리 카밍 선스크린'은 편백나무와 대나무 성분이 피부를 촉촉하게 만든다. 혼합자차를 넣어 발림성이 부드럽고 끈적임도 없다. 피부 저자극 테스트를 완료한 저자극 제품이다.

특히 파라벤 7종, 페녹시에탄올 등 10가지 피부 유해 의심 성분을 배제했다. SPF 50+, PA+++의 자외선 차단 효과를 자랑한다. 산호초 등 바다생물 기형을 유발하는 옥시벤존, 옥티노세이트 성분도 사용하지 않아 환경보호를 고려했다.

