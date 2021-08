2021년도 회계사 시험 총 1172명 합격...작년 대비 62명 증가

[아시아경제 박지환 기자] 금융감독원은 2021년도 56회 공인회계사 시험에서 총 1172명이 최종 합격했다고 27일 밝혔다.

6월 진행된 공인회계사 2차 시험 응시자 3595명 중 5개 과목 모두 60% 이상을 득점한 1172명이 최종 합격했다. 지난해보다 62명 늘어난 수다.

합격자 평균 연령은 만 27.1세로 전년보다 0.1세 상승했다. 20대 후반이 66.6%로 가장 많았고 20대 초반(20.9%), 30대 초반(11.0%)이 뒤를 이었다. 여성 합격자는 30.6%로 지난해보다 2%포인트 증가했다.

합격자 가운데 유예생(작년 1차 시험 합격자)은 954명으로 전체의 81.4%를 차지했다. 올해 1차 시험을 통과하고 2차 시험 내 4개 이하 과목에서 60% 이상을 득점한 부분 합격자는 1650명으로 집계됐다.

응시자 평균 점수는 61.7점으로 전년보다 1.5점 상승했다. 재무회계(100점 환산 기준)가 64.2점으로 가장 높았고 세법(62.6점), 회계감사(61.1점), 원가회계(60.9점)가 뒤를 이었다. 재무관리는 59.6점으로 평균 점수가 가장 낮았다.

다만 금감원은 시험장 9곳 중 한 곳에서 원가회계 시험을 33초 일찍 종료한 것으로 확인, 해당 시험장 응시생 전원에게 0.3점의 추가 점수를 부여했다고 밝혔다. 다만 이번 가산점 부여로 원가회계 과목의 추가 합격자는 나오지 않았다.

금감원 관계자는 "방송시설을 사전점검하고 감독관 교육을 강화해 시험이 원활히 진행되도록 노력하겠다"고 말했다.

