[아시아경제 이정윤 기자] LS ELECTRIC(LS일렉트릭)이 27일 해솔라에너지와 888억5800만원 규모의 임자권역 태양광발전소 EPC공사 계약을 체결했다고 공시했다.

이는 지난해 기준 매출 대비 3.7%에 해당하는 규모로 계약기간은 2022년 12월1일까지다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr