쌍용차, 호주법인 출범 3년 만에 첫 흑자…오세아니아 공략 박차

유명인사·스포츠 스타들과 비대면 협력

맞춤형 마케팅으로 점유율 확대

[아시아경제 이기민 기자] 쌍용자동차가 올해 상반기 출범 3년만에 처음으로 흑자 전환한 호주 직영 판매법인을 중심으로 오세아니아 시장 공략에 박차를 가한다.

쌍용차는 호주 법인이 최근 더 뉴 렉스턴 스포츠(현지명 무쏘)를 출시했다고 27일 밝혔다.

쌍용차 호주 법인은 쌍용차 최초 해외 직영 판매 법인으로 지난 2018년 11월 호주 멜버른에서 출범했다. 매년 미디어 시승회를 진행하고, '호주 4x4 아웃도어 쇼'에 참가해 차량을 전시했다. 코로나19 상황에서도 유명인사 및 스포츠 선수 협업·후원 등을 통한 마케팅을 진행했다.

또한 사우스랜드(Southland), 하이포인트(Highpoint)를 비롯한 대형쇼핑몰 전시 등을 통해 고객과의 접점 확대에 주력해 왔다.

또한 코로나 팬데믹으로 인해 호주 전역에 봉쇄조치(lock-down)가 빈번하게 이뤄지는 어려운 상황 속에서도 언론사별 시승프로그램 운영, 대중적인 인지도가 높은 셀러브리티(유명인사)나 스포츠선수와의 협업 및 후원 등 비대면 방식을 통한 마케팅을 이어가고 있다.

쌍용차는 뉴질랜드 대리점에서도 현지 시장 맞춤형 마케팅을 통해 꾸준히 시장 점유율을 확대하고 있다고 설명했다.

뉴질랜드 럭비의 전설인 콜린 미즈 경과 동물보호단체 '세이빙 더 와일드' 설립자 제이미 조제프 등을 홍보대사로 임명하기도 했다. 쌍용차 관계자는 "올해 상반기 기준 호주 시장 판매량은 전년 동기 대비 114%, 뉴질랜드는 43% 증가했다"며 "브랜드 인지도 제고와 충성 고객 맞춤 관리 등을 통해 올해 판매 목표를 달성하겠다"고 말했다.

