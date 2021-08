[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 조선대학교는 2020학년도 후기 졸업생 780명을 배출했다고 27일 밝혔다.

이번 2020학년도 후기 졸업생은 학사 658명, 일반대학원 석사 68명, 박사 54명이다.

학위수여식 행사는 별도로 진행되지 않고 졸업증서와 학위기, 상장 등은 각 학과(부)단위에서 배부한다.

민영돈 총장은 "사회가 요구하는 재능과 인성을 갖춘 학생들로 앞으로 더욱 승승장구 해나가길 바란다"며 "뿌리 깊은 역사의 조선대학교에서 많은 시간과 추억, 성과들을 만들어낸 학생 여러분들에게 축하의 말을 전하고 싶다"고 말했다.

