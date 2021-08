27일 신산업 TF 추진 상황 점검회의 개최

[아시아경제 장세희 기자]정부가 조만간 클라우드 컴퓨팅 실행계획을 마련해 발표한다. 매타버스 분야에 대한 대응전략과 블록체인 기술 개발 지원 방안 등을 담을 계획이다.

이억원 기획재정부 1차관은 27일 정부서울청사에서 신산업 태스크포스(TF) 추진 상황 점검회의를 열고 클라우드, 블록체인, 지능형 로봇, 디지털 헬스케어, 메타버스 등에 대해 논의했다.

신산업 TF는 코로나19로 촉발된 사회·경제구조와 기술 급변에 대응하기 위해 지난 4월 출범한 범부처 협의체다.

이 차관은 "코로나19로 촉발된 디지털 전환 가속화, 경제구조 대전환에 적극 대응하기 위해 우리 경제의 성장잠재력과 역동성을 촉진하는 신성장 동력산업의 발굴 및 육성이 무엇보다 중요하다"며 "무거운 책임감으로 정책적 역량을 집중해야 한다"고 밝혔다.

