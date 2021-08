러시아 카불공항 폭탄테러 규탄…"테러는 지구상에 설 자리 없는 악"

[아시아경제 박병희 기자] 러시아가 26일(현지시간) 아프가니스탄 카불 공항 외곽에서 발생한 연쇄 자살폭탄 사건을 강하게 규탄했다.

리아노보스티 통신 등에 따르면 아나톨리 안토노프 주미 러 대사는 이날 성명을 내고 "테러는 지구상에 설 자리가 없는 악이며 공동의 노력으로만 물리칠 수 있다"면서 국제사회의 공동 대응을 촉구했다.

안토노프 대사는 테러를 전염병에 비유하며 "인류 감염을 없애기 위해서는 국제적인 협력을 배가할 필요가 있다"고 강조했다.

안토노프 대사는 "피해자들의 친지와 친구들에게 애도를 표한다"며 피해자들의 빠른 쾌유를 기원했다.

안나 예브스티그녜예바 유엔 주재 러시아 부대사도 "카불에서의 끔찍한 테러 공격"으로 인해 희생자가 발생한 데 대해 애도를 표했다. 그는 이번 테러가 "이슬람국가(IS)의 방식이 분명하다"고 지적했다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr