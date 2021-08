유재수 전 부산시 경제부시장 감찰 무마 및 자녀 입시비리 등 혐의로 기소된 조국 전 법무부 장관이 28일 서울 서초구 서울중앙지방법원에 도착해 법정으로 이동하고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.