[아시아경제 라영철 기자] 만취한 현직 경찰 간부가 길에서 행인과 말다툼을 벌이다 폭행한 사건이 발생했다.

27일 경기 양주경찰서에 따르면, 폭행 혐의로 서울 강북경찰서 소속 A 경위를 불구속 입건해 조사했다.

A 경위는 지난 23일 새벽 2시 30분쯤 양주시내 한 길에서 행인을 주먹으로 폭행한 혐의를 받고 있다.

A 경위 신분은 출동한 경찰이 현행범으로 체포해 확인하면서 밝혀졌다.

지구대로 연행된 A 경위가 계속해서 소란을 피우자, 경찰은 A 경위를 귀가시킨 뒤 다시 불러 조사했다.

경찰은 A 경위에 대한 감찰 조사를 진행하고 있다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr