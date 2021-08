[아시아경제 박병희 기자] 조 바이든 미국 대통령이 26일(현지시간) 오후 5시(한국시간 27일 오전 6시) 아프가니스탄 카불공항 폭탄테러와 관련해 대국민 연설을 한다.

바이든 대통령은 폭탄테러를 규탄하고 향후 대피작전에 대한 입장을 밝힐 것으로 예상된다. 카불에는 여전히 1000명의 미국인이 남아있는 것으로 전해졌다.

이날 카불공항에서 두 차례 발생한 폭탄테러로 미군 12명이 사망하고 15명이 부상했다. 아프간 주민 사망자는 60명을 넘는 것으로 알려졌다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr