김정숙 여사, 콜롬비아 영부인과 국립중앙박물관 관람

[아시아경제 장효원 기자] 문재인 대통령의 부인 김정숙 여사가 26일 국빈 방문한 이반 두케 콜롬비아 대통령의 부인 마리아 훌리아나 루이스 여사와 함께 국립중앙박물관을 찾았다.

김 여사와 루이스 여사는 우선 박물관 내 디지털 실감영상관을 찾아 책장을 선택해 물건들을 고르는 참여형 콘텐츠 '꿈을 담은 서재, 책가도'에 참여하고 조선시대 정조의 화성행차 기록화를 3D로 구현한 '왕의 행차, 백성과 함께하다'를 관람했다.

또 김 여사와 루이스 여사는 경천사 십층석탑 등 다양한 문화재를 둘러봤고, 이 과정에서 김 여사는 "콜롬비아도 황금 문명이 발달했지만 한국도 금세공이 매우 발달했다"며 신라 금관을 설명했다.

이어 김 여사는 또 고려·조선시대를 대표하는 도자기를 살펴보며 담소를 나눴다. 내년 한·콜롬비아 수교 60년을 맞아 올해 12월부터 내년 5월까지 콜롬비아 황금박물관에서는 한국 도자 특별전이 예정돼 있다.

김 여사의 영접을 받은 루이스 여사는 방명록에 '웅장하고 아름다운 박물관을 방문해 기쁘고 한국에 와서 많은 것을 배웠습니다. 한국 문화를 경험하게 돼 기쁩니다. 감사합니다'라고 적었다.

루이스 여사는 "콜롬비아에 전시될 한국의 도자기를 김 여사와 함께 보고 싶다"고 말했고, 김 여사는 "루이스 여사의 국빈방한이 큰 추억이 됐다. 다시 뵙기를 희망한다"고 화답했다.

