"탈레반, 권력 이양 논의 중 아프간 정부 인사 가택연금"

아프가니스탄을 장악한 이슬람 무장조직 탈레반이 새 정부 구성을 위해 대화하던 정부 측 인사를 가택 연금에 처했다고 미국 CNN방송이 관계자를 인용해 26일 보도했다.

보도에 따르면 탈레반은 지난 23일 하미드 카르자이 전 대통령 경호팀의 무기와 차량을 압수했다.

탈레반은 이어 25일에는 압둘라 압둘라 아프간 국가화해최고위원회(HCNR) 의장의 집도 수색했고 그의 경호팀과 차량도 역시 몰수했다.

관계자는 "두 사람은 경호원 없이 실질적으로 가택 연금된 상태"라고 밝혔다.

탈레반은 지난 15일 카불 등 아프간을 장악한 후 포용적 정부를 구성하겠다며 두 사람 등과 회동해왔다.

CNN의 보도에 대해 탈레반은 아직 공식 입장을 밝히지 않고 있다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr