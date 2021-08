심민 임실군수, 태풍·집중호우 피해 응급 복구 강력 지시

[임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 심민 전북 임실군수가 태풍과 가을장마 영향으로 피해를 입은 지역을 찾아 현장을 직접 점검하고 신속한 응급 복구를 강력 지시했다.

26일 임실군에 따르면 최근 태풍과 집중호우로 인해 12개 읍면에 평균 132㎜의 많은 비로 인해 도로 사면 유실 및 농경지 및 주택 침수 등 피해가 다수 발생했다.

특히 강진면에 시우량 65㎜의 많은 비가 내리면서 강진면 소재지 일부 도로 등이 침수돼 주민 및 차량 통행에 어려움 등이 발생하는 피해가 발생했다.

또한 벼와 고추, 들깨 등 2.8㏊ 농작물 침수 및 매몰과 10 농가 5.2㏊의 단동하우스 침수 등 피해가 접수된 가운데 추가 피해 상황을 파악 중이다.

군은 덤프트럭과 굴삭기를 동원해 도로 사면 유실 피해지역 등에 대한 신속한 응급 복구에 나섰고, 현재는 추가 피해가 발생하지 않도록 시설물 정비를 서두르고 있다.

또 현재 장마가 끝나지 않은 상황에 주민들의 추가 피해가 없도록 산사태 취약지역과 붕괴 우려 지역 예찰을 강화하고 있다.

위험지역 마을 방송과 재난 문자 및 전광판 등을 이용해 신속하게 군민들에게 재난 예방 수칙 홍보 등을 실시하는 등 재난피해 대응에 나서고 있다.

아울러 침수 지역 등에 대한 작물 생육과 병해충 2차 피해가 없도록 예방 활동도 강화할 방침이다.

심 군수는 “제12호 태풍 오마이스로 인한 집중호우로 피해를 호소하는 주민들이 적지 않다”며 “장비 등을 최대한 동원, 신속한 응급 복구와 농가들의 피해 현황을 철저히 파악해 주민들의 피해를 최소화할 수 있도록 재난 대응 행정력을 집중해 달라”고 말했다.

이어 “현재는 소강상태이지만 다음주까지 장마가 이어지는 만큼, 호우로 인한 주민 피해가 발생하지 않도록 재난 대응에 만전을 기해 달라”고 당부했다.

