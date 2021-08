광주경진원 '광주상생 온라인 일자리박람회' 참여업체 모집

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주경제고용진흥원은 코로나19로 침체된 채용시장에 활력을 불어넣고자 '온라인 일자리박람회' 행사를 개최한다.

광주경진원은 이달 30일부터 14일간 취업포털사이트 인크루트와 함께 구인·구직자 간 만남의 장을 마련했다고 밝혔다.

광주경진원은 ▲전자?자동차 ▲에너지▲상생일자리 등 3개 분야에 대한 구인·구직자를 발굴해 계획이며 다양한 취업성공컨텐츠(취업전략배우기 및 이력서 작성법 등)도 제공할 방침이다.

참여를 희망하는 기업은 9월 12일까지 광주일자리종합센터로 참가신청서를 제출하면 된다.

이 행사는 한국산업단지공단, 광주테크노파크, 지역고용정책연구원, 광주기업연합기술지주(광주?전남 OpenLAB), 전남대학교 일자리플러스센터가 함께할 계획이며 광주지역인적자원개발위원회의 후원 하에 운영한다.

오는 10월에도 광주·전남합동 온라인 일자리박람회가 예정돼 있다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr