SC제일은행, 여성청년 핀테크 육성 프로그램 데모데이·수료식 개최

SC제일은행, 한국여성과학기술인육성재단(WISET), 서울시여성가족재단이 공동주최한 여성 청년 핀테크 창업 육성 프로그램 ‘Women in FinTech’ 아카데미 2기 참가자들이 수료증을 들고 화상을 통해 기념사진을 찍고 있다. 사진=SC제일은행

[아시아경제 송승섭 기자]SC제일은행은 여성 청년 핀테크 창업가 육성을 위한 사회공헌 프로그램 ‘Women in FinTech 아카데미’의 데모데이와 수료식 행사를 온택트(Ontact) 방식으로 개최했다고 26일 밝혔다.

전일 열린 데모데이에는 지난 5주 간 10회의 집중적인 핀테크 교육 과정을 거쳐 선발된 아카데미 2기 소속 15개 팀이 참여했다. 각 팀의 대표들은 엔젤투자자 등으로 구성된 평가위원회와 온라인 관객들을 대상으로 빅데이터, NFT(대체불가능토큰), 블록체인 등에 대을 반영한 창업 아이디어를 발표했다.

경연을 통해 4개 부문에서 총 6개 우수팀이 최종 선정됐다. 이들에게는 최고 500만원의 상금이 각각 지급됐다. 이중 상위 3개 팀은 서울시여성가족재단에서 운영하는 성평등 경제복합공간 ‘스페이스 살림’의 입주기회 혜택도 주어졌다. 최우수상은 가상공간에서 디지털 NFT 작품을 전시하고 경매할 수 있는 게임형 핀테크 플랫폼을 제시한 ‘바우모스’가 탔다.

최기훈 SC제일은행 마케팅·커뮤니케이션부문장은 “앞으로도 SC그룹 본사와 홍콩SC벤처스 등 글로벌 네트워크와 협력해 여성 청년들이 혁신적인 비즈니스 아이디어를 발굴하겠다”며 “디지털 금융 및 핀테크 분야의 리더로 성장해 다양한 사회문제 해결에 큰 역할을 하도록 지속 지원하겠다”고 강조했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr