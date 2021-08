'네이버 현대카드' 나왔다…"네이버 쇼핑 시 최대 10% 적립"

현대카드, 네이버와 PLCC 출시

연회비 1만원·네이버플러스 멤버십 혜택 기반

[아시아경제 기하영 기자]네이버 쇼핑 시 최대 10% 적립이 가능한 카드가 나왔다.

현대카드와 네이버는 상업자 표시 신용카드(PLCC)인 '네이버 현대카드'를 출시했다고 26일 밝혔다. 이 카드는 네이버플러스 멤버십 혜택을 기반으로 쇼핑과 디지털 콘텐츠, 간편결제 등 네이버의 모든 영역을 아우르는 다양한 혜택을 제공하는 것이 특징이다.

가장 눈에 띄는 것은 네이버 쇼핑 이용 시 최대 10% 적립 혜택이다. 네이버 현대카드를 이용하는 네이버플러스 멤버십 회원은 멤버십 전용 적립이 적용되는 상품 구매 시, 매월 이용금액 20만 원까지 이용금액의 10%를 네이버페이 포인트로 적립 받는다. (네이버플러스 멤버십 5% + 네이버 현대카드 5% 적립) 그 외 일반 가맹점에서는 한도 없이 결제금액의 1%를 적립 받을 수 있다.

네이버플러스 멤버십 이용권도 매월 무료 제공된다. 네이버플러스 멤버십은 쇼핑 시 네이버페이 최대 5% 적립과 티빙 방송 VOD 무제한 이용권 및 네이버웹툰 쿠키 등의 디지털 콘텐츠 혜택, 멤버십 데이 추가 적립 혜택 등을 담은 네이버의 유료 멤버십 서비스다. 월 구독료는 4900원이다.

네이버 현대카드는 데이터 사이언스 기반의 맞춤형 쿠폰 혜택과 다양한 라이프스타일 구독 서비스를 합리적인 가격으로 만나볼 수 있는 3층 시스템도 탑재했다. 카드 플레이트 디자인은 총 6종이다.

카드 출시를 기념해 다양한 이벤트도 진행한다. 9월 2일에는 6인조 아이돌그룹 몬스타엑스의 민혁이 네이버 나우에서 네이버 현대카드의 언박싱을 실시간으로 선보인다. 또 '타인은 지옥이다'의 김용키 작가, '유미의 세포들'의 이동건 작가, '가담항설'의 랑또 작가 등 네이버웹툰의 대표 작가들도 각자 웹툰을 통해 이 카드를 소개할 계획이다.

연회비는 국내전용과 국내외겸용(비자)이 모두 1만원이며, 9월 30일까지 카드를 발급받아 1만 원 이상 결제한 고객에게는 연회비 100% 캐시백을 제공한다.

현대카드 관계자는 "현대카드와 네이버는 파트너십 체결 이후 고객 분석, 소비 트렌드 조사 등 다양한 프로젝트를 통해 네이버 이용자들에게 최적화된 혜택을 제공하는 PLCC를 만들었다"며 "양사는 앞으로 마케팅, 브랜딩 등 지속적인 협업을 통해 네이버 이용자들에게 차별화된 경험을 제공할 계획"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr