"ESG경영 선도하겠다"…KB證, 2020 지속가능경영보고서 발간

ESG 전략 및 성과 설명

[아시아경제 이민우 기자] KB증권이 ESG(환경·사회·지배주고) 경영 전략과 주요 성과를 담은 보고서를 발간했다.

KB증권은 이 같은 내용이 담긴 '2020 KB증권 지속가능경영보고서'를 발간했다고 26일 밝혔다.

이번 보고서는 그간 발간해오던 사회적책임(CSR) 중심의 지속가능경영보고서를 ESG 경영 체계 중심으로 확대 개편해 새롭게 구성됐다. ESG 추진 전략인 'ESG Plus I'에 대한 설명과 ESG 관련 주요 성과를 설명하고 있다.

자체적인 탄소배출 절감 노력과 ESG 투자 확대, 기업들의 ESG 채권 발행 등 투자 관련 전략과 함게 고객 중시 금융 편의성 제고, 디지털 금융혁신, 선도적 금융소비자보호 등활동 등의 내용이 담겼다. 또한 임직원 육성, 조직문화 개선 등 사회공헌 활동과 포용적 금융 확산에 대한 추진 내용도 포함됐다.

이미 KB증권은 리서치센터에 ESG솔루션팀을 신설하는 한편 ESG와 관련된 투자도 지난해 말까지 3000억원 가량 실행했다. 박정림

박정림, 김성현 KB증권 사장은 "ESG 경영은 이제 필수적인 경영전략이자 기업의 의무로 자리매김하고 있다"며 "금융기업으로 책임 있는 ESG 경영의 실천을 통해 세상을 위한 선한 영향력이 더욱 확대될 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

