[Q&A] 11번가-아마존, 삼성·LG TV도 직구 될까

[아시아경제 김유리 기자] 11번가가 아마존과 손잡고 해외직구 서비스 '아마존 글로벌 스토어(Amazon Global Store)'를 오는 31일 오픈한다. 디지털·패션·리빙·도서 등 수천만 개의 아마존 미국(Amazon US) 상품을 11번가 애플리케이션과 웹사이트에서 바로 주문할 수 있다. 구독 상품 '우주패스' 가입하거나 일정 금액(2만8000원) 이상 구입 시 배송비도 무료다. 소비자는 검색과 결제, 배송, CS 등에서 복잡한 과정 없이 국내 제품을 구매하듯이 11번가 아마존 글로벌 스토어를 통해 살 수 있게 된다.

▲삼성전자·LG전자 등의 국내 가전제품도 11번가 '아마존 글로벌 스토어'를 통해 구매 할 수 있나.

=공식적으로 11번가 '아마존 글로벌 스토어'에서 판매하는 세부 제품은 31일 오픈 이후 공개된다. 다만 '아마존 글로벌 스토어'는 아마존 미국이 직매입한 상품을 취급하므로 상품 제조사 등이 시장별 판매 제한을 둔 제품이라면 직접 배송이 힘들 것으로 보인다. 그간 국내 주요 제조사 가전제품 등은 직접 배송이 힘들어 소비자가 배송대행지 등을 거치는 방법으로 구매를 해왔다.

▲폴로 등 국내에서 고가 정책을 쓰고 있는 의류도 마찬가지인가.

=정확한 취급 여부는 31일 오픈 후 알 수 있다. 그러나 (개별 셀러들의 상품이 아닌) 아마존 미국이 직매입한 상품을 취급하므로, 제조 브랜드 정책상 국가에 제한을 둔 제품 등은 다루지 않는다. 국내 반입에 문제가 없고 한국으로 배송이 가능한 상품을 11번가에서 편리하게 검색하고 주문, 결제할 수 있도록 했다.

▲취급 상품 주요 카테고리는.

=디지털, 패션, 뷰티, 리빙, 도서 등에서 수천만 개의 상품을 판매한다. 국내 이용자가 많은 도서의 경우 수천만 권 이상의 해외도서 상품을 가져와 11번가에서 주문할 수 있게 됐다. 아마존 쇼핑을 처음 경험하는 고객도 쉽게 원하는 상품을 찾을 수 있도록 아마존 핫딜 상품과 인기 구매 상품 등을 한 눈에 볼 수 있게 구성했다. 한국 직구 고객들이 선호하는 상품을 16만개 이상 선별한 '특별 셀렉션'도 마련했다.

▲결제 시 관부가세 등이 포함되나.

='아마존 글로벌 스토어'에서 구매한 상품은 관부가세(통관대행수수료)와 배송비 등을 한 번에 결제할 수 있다. 제품 결제 단계에서 예상 관부가세 등을 포함해 결제를 해 이후 이와 관련해 별도로 신경 쓰지 않아도 된다. 다만 미국 내 타 채널에서 추가로 직구를 진행했다면 상품이 같은 시기에 들어올 경우 관세 합산이 되므로 유의해야 한다.

▲국내발급 신용카드도 사용할 수 있나.

=결제수단 역시 11번가에서 제공하는 결제수단을 그대로 사용한다. SK페이로 원클릭 결제를 이용할 수 있으며 해외사용 카드가 아니더라도 국내 발급된 모든 신용카드와 SK페이 머니 등 충전형 결제수단을 이용해 구매할 수 있다. 다만 실시간 계좌이체와 휴대폰 결제는 제외된다. 결제 편의성을 높이기 위해 장바구니에 담긴 11번가 다른 판매자의 상품들과도 함께 결제할 수 있게 했다. '아마존 글로벌 스토어'의 판매 가격은 아마존 미국 가격 기반으로 환율을 반영해 원화로 노출하며, 아마존에서 진행되는 가격 할인 및 프로모션 등도 11번가에서 제공된다.

▲무료배송 정책이 있는데, 배송비가 비싼 가구 등은 어떻게 취급하나.

=무료배송 혜택은 가구 등 일부 상품을 제외한 상품에 적용된다. SK텔레콤이 새롭게 선보이는 구독 상품 '우주패스(월 4900원부터)'의 가입 프로모션으로 아마존 글로벌 스토어에서 구매 금액과 관계없이 상품 1개를 구입할 때도 무료 배송 혜택을 제공한다. 매달 아마존 글로벌 스토어에서 이용할 수 있는 1만원 상당의 할인 쿠폰(최대 5000원 할인, 2장)도 받을 수 있다. 11번가는 아마존 글로벌 스토어 론칭을 기념해 우주패스 가입 시 '첫 달 이용료 100원 이벤트'를 진행한다(우주패스-mini 월 4900원→첫 달 100원, 우주패스-all 월 9900원→첫 달 1000원, 출시일부터 11월까지). 우주패스에 가입하지 않아도 11번가 회원이면 아마존 글로벌 스토어에서 2만8000원 이상 구매 시 무료배송 혜택을 받을 수 있다.

▲배송까지 걸리는 시간은.

=아마존에서 한국으로의 배송 기간은 영업일 기준 평균 6~10일이다. '특별 셀렉션' 제품은 보다 빠른 평균 4~6일내 배송된다. 특별 셀렉션 상품은 미국 서부에 있는 별도의 물류센터를 통해 배송해 보다 빠른 배송이 가능하다.

▲배송·반품·환불 문의는.

=11번가는 아마존 글로벌 스토어 오픈과 함께 전담 고객센터를 운영한다. 11번가에서 구매한 아마존 상품에 대해 주문, 결제, 배송, 반품, 환불 등 모든 고객 문의를 전담해서 처리한다.

