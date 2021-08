[아시아경제 강나훔 기자] 카카오가 26일 취업포털 인크루트와 자격증 연동 및 인증 서비스 협업을 위한 업무 협약을 맺었다.

이번 협약으로 카카오 인증서 이용자는 이력서 작성 등 구직 활동을 위해 인크루트를 이용할 때 카카오 인증 로그인으로 쉽고 빠르게 로그인할 수 있다. 카카오 인증 로그인은 하반기 중 적용된다.

향후 두 회사는 카카오톡 지갑에 연동된 국가공인 자격증을 인크루트 이력서에 추가하는 등 다양한 분야에서 협력을 이어간다는 계획이다.

양주일 카카오 지갑사업실 부사장은 "인크루트와의 협력으로 2000만 카카오 인증서 이용자들은 구인 구직 등 실생활에서 카카오 인증을 유용하게 사용하게 될 것"이라며 "이번 인크루트 제휴를 시작으로 공공을 넘어 민간의 다양한 분야에서 카카오의 인증 서비스를 활용할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

