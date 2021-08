홍남기 "추석 前 국민지원금 지급 시작…자영업자에 41조 신규 금융지원"(종합)

부총리, 비상경제 중앙대책본부회의 주재

추석 성수품 공급 확대 등 물가관리 나서…소상공인·취약계층 지원도 강화

[세종=아시아경제 김현정 기자] 정부가 코로나19 확산에 따른 소상공인·자영업자의 어려움을 해소하기 위해 총 41조원의 금융지원을 추진하고, 각종 사회보험료와 공과금 납부일을 3개월 더 유예한다. 또한 추석을 앞두고 주요 추석 성수품 공급을 작년보다 25% 확대하는 한편, 가격 집중관리에 나서 물가 상승에 따른 서민 부담 완화에 나선다.

홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 26일 오전 제44차 비상경제 중앙대책본부회의를 주재하고 모두발언을 통해 "소상공인 희망회복자금을 추석 전에 90% 지급하고, 국민지원금도 추석 전에 지급을 개시하겠다"며 이 같이 말했다.

이번 조치로 정부는 근로·자녀장려금(4조1000억원)을 9월말에서 8월말로 조기지급하고 서민금융진흥원에의 출연을 통한 서민금융 공급을 연 7조~8조원에서 9조~10조원으로 확대하는 것을 추진한다. 특히 소상공인·중소기업 대상으로 추석 전후 41조원 신규 금융지원에 나서고, 부가세·종합소득세 납부기한도 내년 1~2월로 연장한다. 부가세·종소세 납부 연장 대상은 약 270만명·6조2000억원에 달할 것으로 전망된다. 아울러 고용·산재·국민연금보험료 및 전기·도시가스요금 납부유예 등 지원도 3개월 늦춰준다.

아울러 자영업 경쟁력 및 역량 강화를 위해 ▲소상공인 대상 폐업 재기 지원 ▲유망분야로의 재창업 ▲디지털·스마트화 및 온라인 플랫폼 진출 등에 대한 지원을 확대한다. 대출 만기연장 여부 등 금융지원 관련해서는 9월 중 검토를 마치고 발표할 예정이다.

정부는 추석을 앞두고 성수품 물가 관리에도 돌입한다. 먼저 16개 주요 품목의 공급을 작년대비 25% 이상 대폭 확대하고 그 시기도 1주일 앞당겨 오는 30일부터 공급을 시작한다. 특히 계란, 소·돼지고기, 쌀 등 소위 4대 품목은 집중 관리하고, 살처분 농가의 난계 재입식을 추석전에 마친다는 계획이다. 정부양곡 잔여물량 8만톤도 8월말부터 방출된다.

이날 회의에서 홍 부총리는 ESG(환경·사회·지배구조) 인프라 확충방안도 논의하고 연내에 K-ESG 가이드라인을 마련해 ESG 경영 확산과 투자활성화 간 선순환 체계를 구축하겠다고 밝혔다. 그는 "올해 말까지 ESG 경영·투자정보 플랫폼 구축 및 시스템 연계를 추진하고, 투자 촉진을 위한 한국형 녹색분류체계(K-Taxonomy)도 연내 마련하겠다"면서 "ESG채권의 하나로 지속가능연계채권 도입도 검토하고, 아울러 중소기업 대상 ESG 경영지원비용에 대한 세액공제 지원도 추진할 것"이라고 설명했다.

그밖에 정부는 이날 회의를 거쳐 제2벤처붐 확산을 위한 '벤처 생태계 보완대책'을 관계부처 합동으로 마련·발표할 예정이다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr