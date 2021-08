英 연구진 "백신 면역, 접종 후 6개월뒤부터 10%p 이상 하락"

겨울쯤에 고령층 대상 감염 예방 효과 50% 아래로 떨어질수도

전문가 "부스터샷 접종 필요성 커져"

[아시아경제 김수환 기자] 화이자와 아스트라제네카(AZ)의 코로나19 백신이 접종 완료 후 6개월째부터 면역 효능이 줄어들기 시작한다는 연구 결과가 나왔다. 이에 부스터 샷 접종 필요성을 강조하는 목소리가 커지고 있다.

25일(현지시간) 주요 외신에 따르면 영국의 의료연구 관련 기구인 조이(Zoe)의 연구에 따르면 백신 2차 접종 후 코로나19 감염을 막는 효과는 화이자의 경우 한 달 뒤 88%에서 5∼6개월 뒤 74%로 떨어졌다. AZ는 77%에서 4∼5개월 후 67%로 내려갔다.

최악의 시나리오에선 초기에 백신을 맞은 노인과 의료 인력은 겨울쯤엔 감염 억제 효과가 50% 아래로 떨어질 수 있을 것으로 추정됐다.

다만, 미성년자의 경우 충분한 데이터가 확보되지 않아 추가 연구가 필요하다고 연구진들은 덧붙였다.

Zoe 코로나 연구는 자체 앱에서 확보한 이용자 100만명에 대한 데이터를 기반으로 한다. 연구진은 정부 지원을 받고 킹스 칼리지 런던과 협업해서 작년 12월 백신 접종을 기록하고 부작용과 효과를 모니터하는 앱을 개발했다.

Zoe 코로나 연구 앱의 책임 연구진인 팀 스펙터 킹스 칼리지 런던 교수는 BBC 인터뷰에서 "아직 확진자가 많이 나오는데 가만히 앉아서 백신 효과가 사라지는 것을 보고만 있을 순 없다"며 "시급히 부스터샷 접종 계획을 세워야 한다"고 말했다.

영국 정부는 부스터샷 접종과 관련해 영국 백신 접종 및 면역 공동위원회(JCVI)의 결정을 기다리고 있다.

미국 정부는 9월 중순부터 부스터 샷 접종을 실시할 계획이다.

레딩대의 사이먼 클라크 교수는 "이 연구 결과는 백신에만 의존해서는 코로나19 확산을 막을 수 없다는 점을 보여준다"고 분석했다.

특히 새로운 변이 바이러스의 출현 가능성이 있기에 기존 백신만으로는 충분한 면역 효능을 발휘할 수 없다는 지적이 나온다.

앞서 옥스퍼드대가 지난주 내놓은 연구 결과에 따르면 델타 변이에 대한 화이자와 AZ 백신의 면역 효능이 접종 완료 후 90일 뒤부터 감소하는 것으로 전해졌다.

구체적으로 화이자의 경우 85%에서 75%로, AZ는 68%에서 61%로 줄어들었다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr