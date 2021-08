오리온, 기능성 표시 일반식품 ‘닥터유 업 클린껌·에너지껌’ 2종 출시

[아시아경제 이승진 기자] 오리온은 기능성 표시 일반식품 ‘닥터유 업 클린껌’과 ‘닥터유 업 에너지껌’ 2종을 출시한다고 26일 밝혔다.

닥터유 업 껌은 식품의약품안전처가 인정한 기능성 원료인 프로폴리스 추출물, 홍삼을 담았다. 보관 및 취식이 간편한 캡슐형 용기와 가성비를 높인 실속형 파우치 2가지 형태로 판매된다.

닥터유 업 껌은 특허 받은 구강 유래 유산균과 구강 항균 작용에 도움을 줄 수 있다고 알려진 프로폴리스 추출물을 함유해 마스크 속의 청정함을 느낄 수 있다. 닥터유 업 에너지껌에는 피로 개선에 도움을 줄 수 있는 홍삼을 담았다. 에너지껌 한 알에는 타우린 100㎎이 들어있다.

오리온은 올해 초 영양 설계 콘셉트의 ‘닥터유’의 정체성을 ‘기능성 표시 일반식품 브랜드’로 재정립하고 제2도약에 나섰다. 코로나19로 인해 전세계적으로 건강에 대한 관심이 높은 현 상황을 적극 공략해 나간다는 전략이다. 지난 5월 먼저 출시한 닥터유 구미에 이어 닥터유 업 껌을 선보이며 닥터유 브랜드의 건강 이미지를 더욱 강화해 브랜드 위상을 높여나갈 계획이다.

오리온 관계자는 “닥터유 업 껌은 바쁜 현대인들의 다양한 일상 상황에 맞춰 즐길 수 있도록 개발한 기능성 표시 일반식품 껌”이라며 “특히 마스크 착용이 일상화된 시대에 작으나마 도움이 될 수 있을 것”이라고 말했다.

