[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장이 26일 서울시청 간담회장에서 전문가들과 함께 '중대재해처벌법 시행관련 준비사항 점검회의'를 갖는다.

이번 회의에서는 각 분야별 안전 관련 준비상황을 점검하고 앞으로 대비해야할 사항들에 대해서 관련 전문가들에게 자문을 구할 예정이다.

서울시는 내년 중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행을 계기로 서울을 더욱 안전한 도시로 만들기 위한 대책을 추진할 계획이다. 법 시행 전까지 지속적으로 점검회의를 개최할 예정이다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr