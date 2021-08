넷마블, 1331억원 규모 카카오뱅크 주식 매도

[아시아경제 임혜선 기자] 넷마블 넷마블 251270 | 코스피 증권정보 현재가 136,500 전일대비 4,500 등락률 +3.41% 거래량 415,984 전일가 132,000 2021.08.25 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-12일넷마블, 카겜 주식 2500억원치 전량 매도…투자수익 370%실적부진 늪에 빠진 대형게임株 close 은 카카오뱅크 주식 161만9591주를 1331억원에 장 개시 전 시간외 대량매매 체결 방식으로 매각 결정했다고 25일 공시했다.

처분 목적에 대해 "보유주식 매각을 통한 유동성 확보"라고 회사 측은 설명했다. 처분 예정일은 27일이다.

넷마블은 2015년 카카오뱅크 컨소시엄에 주주로 참여한 이래 유상증자 등을 통해 지난해까지 총 917억원을 투자했다.

넷마블은 최근 소셜 카지노 게임 업체 '스핀엑스'를 2조5000억원에 인수한 이후 주식 매각을 통한 현금 확보에 집중하고 있다.

지난 10일 카카오뱅크 주식 600만주를 4302억원에 장내 매도했고, 카카오게임즈 주식 2536억원어치도 팔았다.

