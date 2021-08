포항시, 폭우로 끊어진 31번 국도 '입암2교' 일원 밤샘 작업으로 '임시개통'

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 폭우로 도로 일부가 유실됐던 포항 죽장면 31번국도가 밤샘 응급 복구 작업으로 하루 만에 임시 개통돼 통행이 가능해졌다.

포항시는 24일 집중호우로 교량과 연결되는 31번국도 약 40m 도로가 유실됐던 입암2교 교량 일원에 24일 덤프트럭 10대, 굴삭기 4대 등을 동원한 밤샘 복구 작업으로 지반 보강을 완료하고 임시 개통했다고 25일 밝혔다.

이날 오전 응급 복구가 완료돼 임시 개통된 도로는 24일 약 3시간 만에 129㎜의 폭우가 내리면서 자호천 하천이 범람해 도로 일부가 유실됐다.

포항시는 즉시 포항국토관리사무소에 도움을 요청해 철야 작업으로 단 하루 만에 임시 도로를 복구해 개통을 완료했다.

이강덕 시장은 "기록적인 폭우로 인한 피해복구에 전 행정력을 동원하고 있는 상황에서 포항국토관리사무소의 도로 응급 복구 지원은 시민들에게 큰 힘이 됐다"며 "“조속한 차량 통행이 가능해진 만큼 피해 복구와 이재민 구호에도 속도를 더 내겠다"고 전했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr