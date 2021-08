"계란 한판 4410원에 농협서 사세요"…'안심계란 특별할인' 행사

농협 창립 60주년 기념…다음달 19일까지

수도권 농협서 1일 4000판씩 공급

[세종=아시아경제 문채석 기자] 수도권 농협 매장에서 계란 한 판을 4410원에 구매할 수 있게 된다.

농협중앙회는 25일 "추석 명절을 앞두고 계란가격 안정과 소비자 장바구니 부담을 덜기 위해 26일부터 다음 달 19일까지 '농협창립 60주년, 농협안심계란 특별할인행사'를 한다"고 밝혔다.

행사 기간 수도권 농협하나로마트 40여개 판매장에서 농협안심계란 특란 1판(30구)을 4900원에 판매한다. 축산물 소비쿠폰 10%를 더하면 최종 4410원에 살 수 있다.

이는 일반 시중에 유통되는 계란 값보다 30~40% 낮은 수준이다. 한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면 이날 기준 계란 한 판의 전국 평균 소매가격은 6769원이다.

농협은 행사 기간 1일 4000판씩 총 10만판(300만개)을 공급할 계획이다. 행사 매장 정보는 농협경제지주 홈페이지 공지사항에서 확인하면 된다.

농협은 판매장 PB상품 등에 대한 자체 할인행사를 통해 소비자 부담을 최소화해 나갈 계획이다.

농협 관계자는 "농협 창립 60주년과 추석 명절을 맞아 코로나로 어려움을 겪는 소비자들에게 조금이나마 힘이 되길 바라는 마음에서 행사를 기획했다"며 "행사를 통해 계란 가격 불안정 해소와 소비자 가격 안정에 기여할 수 있길 바란다"고 말했다.

새종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr