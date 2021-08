김부선 측, 이재명 상대 손배소에 딸 증인 신청…신체감정 신청 기각

[아시아경제 이정윤 기자] 더불어민주당 대권 주자인 이재명 경기지사에 대해 손해배상 청구 소송을 제기한 배우 김부선씨(60)가 딸 이모씨(33)를 증인으로 신청했다.

서울동부지법 민사16부(부장판사 우관제)는 25일 김씨가 이 지사를 상대로 낸 3억원 규모 손해배상 청구 소송의 3차 변론 기일을 열었다.

이날 재판부는 원고 측이 냈던 피고의 신체감정 신청을 기각했다. 재판부는 "인격권 침해 우려가 있어 부적절하다"고 이유를 밝혔다. 앞서 지난달 7일 김씨 측은 이 지사의 신체 특정 부위에 있는 점을 확인하겠다며 법원에 이 지사의 신체감정을 신청했다.

재판부는 또 살인 의혹이 있는 이 지사 조카의 인적 사항과 이 지사의 음주운전 전과기록을 확인해 달라는 원고 측 사실조회 신청도 "이 사건과 관련 없다"며 기각했다.

이에 김씨 측은 딸 이씨를 증인으로 신청했고 재판부는 증인 채택 요구를 받아들였다. 김씨 측은 이씨가 2007년께 김씨와 이 지사가 같은 장소에서 찍은 사진을 보관했다고 주장했다.

김씨는 "(재판에 딸을 증인으로 부르는 것이) 어미로서 할 짓이 아니라 면목이 없다"면서도 "상대(이 지사를 지칭)는 대통령이 되겠다는 사이코패스다"라고 말했다. 재판부는 다음 기일에 이씨를 비공개로 신문하기로 했다.

이 지사 측은 "피고가 현재 경선을 준비하는 상황에서 불필요한 논란이 일고 있다"며 "기왕 증인 신문을 비공개로 진행한다면 이후 변론 기일도 비공개로 진행해달라"고 요청했지만, 재판부는 받아들이지 않았다.

이날 재판에 참석한 김씨는 취재진과 만나 "대통령이 되겠다는 사람들이 살아있는 김부선을 유령 취급하고 있다"면서 "제발 힘없는 여배우 모녀(김씨와 딸 이씨)가 외면당하는 일이 없도록 도와달라"고 말했다.

다음 재판은 오는 11월 10일 열린다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr