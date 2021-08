더존비즈온, 한국산업기술진흥협회와 ‘R&D 전문플랫폼 활성화’ 협약

[아시아경제 유현석 기자] 더존비즈온 더존비즈온 012510 | 코스피 증권정보 현재가 81,500 전일대비 800 등락률 +0.99% 거래량 51,038 전일가 80,700 2021.08.25 14:31 장중(20분지연) 관련기사 더존비즈온, 매출채권팩토링 본격화…"한국투자저축은행 참여"[클릭 e종목]"더존비즈온, 두 자릿수 실적 성장 시현...주가 상승 전환 신호탄"더존비즈온, 2분기 영업이익 204억원…전년比 16.2%↑ close 은 25일 서울 중구 더존을지타워에서 한국산업기술진흥협회와 ‘R&D 전문플랫폼 활성화를 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

‘R&D 전문플랫폼’은 기업의 R&D 활동에 필요한 혁신 서비스를 제공하기 위해 비즈니스 플랫폼 WEHAGO(위하고)를 기반으로 개발된 개방형 클라우드 플랫폼이다. 국내 산업기술계를 대표하는 민간단체인 한국산업기술진흥협회(KOITA, 이하 산기협)와 더존비즈온이 공동으로 구축해 운영에 나선다.

이번 업무협약은 R&D 전문플랫폼을 활성화해 기업 연구소, 연구기관 등의 R&D 기술혁신을 도모하고자 추진됐다. R&D 분야 디지털 역량 강화를 지원해 궁극적으로 업계의 기술혁신역량 강화와 디지털 전환을 촉진하는 것이 목표이다.

이를 위해 양사는 R&D 전문플랫폼 서비스의 구축부터 유지보수·운영, 산기협 회원사와 그 외 업체·연구소에 대한 플랫폼 홍보, 플랫폼 내 3rd Party 업체의 R&D 혁신서비스 발굴·개발 지원 등에 상호 협력해나갈 예정이다.

R&D 전문플랫폼을 활용하면 기업 내 연구개발활동을 효율적으로 관리할 수 있는 R&D 프로젝트 시스템(PMS), 연구내용을 편리하게 작성하고 체계적으로 보관·관리할 수 있는 전자연구노트 서비스 등을 통해 기업 R&D 분야의 디지털 전환이 가속화될 것으로 기대된다.

또 메신저, 화상회의, 클라우드 스토리지 등 다양한 협업서비스를 비롯해 향후 외부 전문기업의 R&D 진단서비스, 벤치마킹 서비스 등을 추가로 제공받아 최적의 연구환경을 구성할 수도 있다.

송호철 더존비즈온 플랫폼사업부문 대표는 “기업의 R&D 활동 전반을 혁신할 수 있는 클라우드 기반 R&D 전문플랫폼을 활성화해 업계 디지털 전환을 도울 것”이라며 “산기협의 R&D 분야 전문성과 더존비즈온의 비즈니스 플랫폼 분야 기술력과 경험을 토대로 종합 서비스 플랫폼으로 성장시켜 나갈 것”이라고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr