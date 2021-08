택시 위에 올라 난동부린 울산 만취女 … “사형” 외치며 보닛과 천장 내리찍어

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “대통령님, 제가 말하는 인물들 다 사형!”

만취한 여성이 택시 위에 올라가 발을 구르며 난동을 피우는 사건이 울산에서 발생했다.

사건 동영상이 각종 온라인 커뮤니티에 빠르게 퍼지면서 웃지 못할 분노를 사고 있다.

피해 차량은 지붕이 파손돼 영업을 못 하고 있다.

25일 택시기사에 따르면 지난 22일 오후 10시 30분께 울산 남구 삼산동 한 도로에서 20대 여성이 택시 위로 뛰어 올라갔다.

만취상태인 것으로 보이는 여성은 멈춰있는 택시의 보닛과 천장에 올라가 발꿈치로 여러 번 내리찍었다.

택시기사는 이 여성을 제지하려고 했으나 “성희롱으로 고발하겠다”고 위협했다.

여성이 보닛과 지붕 위에서 구두를 신고 쿵쿵거렸지만 주변에 있는 이들은 말리지 않았고 오히려 손뼉 치거나 호응하며 여성의 행위를 북돋아 줬다.

여성은 차량 위에서 “대통령님 제가 제 입으로 말하는 인물들 다 사형!”이라는 등 소리를 쳤다.

이 모습을 구경하던 사람들이 “잘한다, 멋있다”라며 호응하자 여성은 더 세게 발을 굴렀다

20분가량 난동을 피우던 여성은 신고를 받고 출동한 경찰에 의해 제압됐다.

택시기사는 “주위에 여성의 일행이 함께 있었지만, 말리지 않고 상황을 지켜만 보고 있었다”며 “차량을 마구 밟는 모습을 보니 가슴이 찢어졌다”고 말했다.

차량이 심하게 훼손돼 영업을 중단한 택시기사는 악몽을 꾸고 있다며 정신과 치료를 받고 있다.

경찰은 이 여성을 재물손괴죄 혐의로 조사 중이다.

해당 영상은 ‘울산 만취녀’라는 제목으로 SNS에 확산되며 공분을 사고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr