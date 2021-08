[르포]앞뒤 접는 폴더블에 車 P-OLED까지…차세대 디스플레이의 향연

[아시아경제 정현진 기자] 앞뒤로 두번 꺾인 폴더블 폰에는 화면이 물결처럼 움직이고 있었다. 또 다른 공간에 배치된 가로로 긴 검은 디스플레이에는 시간, 주행속도, 내비게이션 등 자동차와 관련한 정보가 선명하게 나왔다. 아직 현실에서는 접하지 못한 차세대 디스플레이를 새로이 경험하는 짜릿한 순간이었다.

25일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 IMID 2021 한국디스플레이산업전에는 삼성디스플레이와 LG디스플레이의 차세대 디스플레이 S폴더블과 차량용 P-OLED가 소개됐다. 국내 최대 규모의 디스플레이산업 전문 전시회인 IMID는 지난해 코로나19 여파로 열리지 못한 뒤 1년 만인 올해 다시 개최됐다.

이날 전시 포인트는 디스플레이의 미래를 볼 수 있는 차세대 기술들의 향연이었다. 자동차, 스마트폰 등 다양한 애플리케이션을 한층 더 빛낼 수 있는 디스플레이의 기술이 공개돼 미래의 IT·전장 등 기기의 변화를 체험할 수 있는 것이었다.

삼성디스플레이의 S폴더블은 지난 5월 세계정보디스플레이학회(SID)에서 공개된 이후 이 자리에서 대중과 처음 만났다. 일반 스마트폰 사이즈로 접을 수 있으면서도 화면을 펼치면 태블릿PC만큼이나 화면이 커지는 형태였다. 전시장에는 노트북에 폴더블 디스플레이를 접목, 일반적으로 타자기가 있는 부분까지 디스플레이를 넣은 플렉스 노트도 소개돼 주목을 받았다.

LG디스플레이는 전시장을 홈과 오토존으로 구성해 CSO, 벤더블 OLED, 투명 OLED, 고성능 게이밍 모니터와 차량용 P-OLED 등을 선보였다. 이날 관심을 끈 건 LG디스플레이만의 차량용 P-OLED 기술을 통해 구현한 차세대 인포테인먼트 시스템이었다. 4개의 패널을 하나로 연결해 제작한 T자 형태의 초대형 디스플레이는 블랙 컬러에 부드러운 곡선 디자인을 통해 세련된 인상을 강하게 줬다.

협회장 자격으로 이날 참석한 정호영 LG디스플레이 사장은 전시장 곳곳을 돌아다니며 참가사들의 기술에 대한 설명을 듣고 고개를 끄덕이는 모습을 보였다. 그는 환영사에서 이번 행사가 지속적인 산업성장을 가능케 하는 다양한 디스플레이 솔루션에 대한 논의의 장이 되길 기대한다고 말했다.

전시장을 돌아본 정 사장은 소감을 묻는 취재진의 질문에 "(코로나19 영향으로) 제한적으로 할 수밖에 없는 상황이라 아쉽지만 많은 회사들이 열심히 준비하고 설명하고 해서 도움이 될 것 같다"면서 "산업계 전반에 대한 이해나 대기업, 중소기업, 소부장 기업간의 상생, 협력방안 등의 논의에 도움이 되고 특히 디스플레이 분야 전공하는 학생들에게 영감을 줄 수 있을 것이라는 점에서 의미가 있다고 본다"고 말했다.

또 정 사장은 중국이 OLED 기술 격차를 좁히고 있는 것과 관련해 "핵심기술개발에 집중해야한다"는 견해를 밝히기도 했다.

한편 윤수영 LG디스플레이 최고기술책임자(CTO) 전무는 IMID 학술대회에서 ‘디지털 트랜스포메이션 시대 디스플레이 산업의 새로운 기회’를 주제로 한 기조연설에서 코로나19에 따른 4차 산업혁명 기반의 디지털 트랜스포메이션(DX) 시대 가속화로 인해 OLED가 핵심 기술이 될 것이라고 말했다.

